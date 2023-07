Allianz Partners con Bbva: insieme per il lancio di My trips

14:11

La polizza viaggi diventa ancora più personalizzabile e digitalizzata e segue il cliente in ogni momento

Controllare, proteggere e risparmiare durante ogni fase dei viaggio e non solo prima della partenza. Grazie al lancio dell’app My trips, nuovo strumento di pianificazione promosso da Bbva in collaborazione con Allianz Partners, la polizza viaggi è diventata ancora più personalizzabile e digitalizzata e segue il cliente in ogni momento della sua vacanza.

La sinergia

Supportare i clienti in ogni momento chiave della vita, mettendo loro a disposizione soluzioni trasparenti e semplici, capaci di offrire serenità a portata di click, è la mission principale di Allianz Partners.

È dunque su una visione e su valori comuni che si fonda la nuova partnership con Bbva Italia, attraverso la quale la compagnia intende offrire ai clienti uno strumento pratico e intuitivo per gestire e vivere al meglio i propri viaggi e accedere ai contanti in maniera più conveniente.



Il nuovo tool

Accessibile dal menu ‘Servizi speciali’, My trips è disponibile per chi sottoscrive una polizza viaggio Allianz Partners e necessita di assistenza nel corso stesso del viaggio. Il tool consente infatti di creare un budget per il controllo delle spese e di raggruppare automaticamente tutti i viaggi effettuati.



Fra i vantaggi della sottoscrizione della carta Bbva in abbinamento a My trips, il mancato addebito delle commissioni da sportelli per i prelievi o per acquisti in valute differenti dall’euro, oltre che un 5 per cento di cashback sugli acquisti fino a un massimo di 500 euro.