Nobis Assicurazioni, semplicità è la nuova parola d'ordine

14:15

Il player consolida i legami con le agenzie di viaggi, arrivando a contare 1500 punti vendita fidelizzati

Parola d’ordine, semplicità. Grazie all’immediatezza della propria piattaforma, riorganizzata nel corso degli ultimi anni, Nobis Assicurazioni è riuscita a consolidare ancor più i legami con le agenzie di viaggi italiane, arrivando a contare mille500 punti vendita fidelizzati alla compagnia.

La tecnologia

“Investire in tecnologia rappresenta certo uno degli aspetti strategici odierni - chiarisce Stefano Pedrone (nella foto), responsabile divisione turismo Nobis Assicurazioni - perché velocità e affidabilità del processo di vendita finiscono spesso per premiare il prodotto stesso. Questo non significa però sottovalutare una capacità di supporto in qualsiasi momento o circostanza, come i nostri clienti hanno imparato ad apprezzare attraverso l’app ‘Con Nobis’, riservata al contatto con un medico in videoconferenza. Oggi la polizza che risponde al meglio alle esigenze di mercato è Filo diretto Easy, individuale, completamente personalizzabile e, nella sua versione completa, in grado di emettere la garanzia di annullamento fino a sessanta giorni prima della partenza (se la prenotazione del viaggio è precedente)”.



Annullamento

Nel caso venga invece scelta la sola opzione ‘annullamento’, con la quale i clienti sono maggiormente tutelati rispetto alla cancellazione dei voli grazie alle garanzie di riprotezione e interruzione viaggio, è possibile procedere con l’emissione sino al giorno successivo a quello della prenotazione.