Per Spencer&Carter la sfida si giocherà tutta sulla qualità

14:22

La compagnia apre un backoffice Clikki per facilitare la mediazione fra cliente e assicurazione

Sì a una maggior digitalizzazione, ma senza spingere sull’Intelligenza Artificiale.

Per far fronte alle necessità di una clientela sempre più abituata all’automazione delle pratiche, Spencer & Carter ha in cantiere due importanti novità: “Se strumenti come Chat Gpt possono essere validi supporti per velocizzare il vaglio dei casi assicurativi - spiega Massimiliano Masaracchia (nella foto), direttore commerciale Spencer & Carter - la costruzione di pacchetti su misura non può ancora basarsi sulla mera predittività. Per questo stiamo per aprire nella nostra sede un backoffice Clikki, attraverso il quale facilitare la mediazione fra cliente e compagnia impiegando personale esperto su tutti i prodotti di mercato. Al contempo, è stato stretto un accordo di collaborazione con la piattaforma Flightgenius per garantire la copertura del cliente in caso di ritardo o annullamento voli, ma ci stiamo confrontando anche con una piattaforma di banca letti”.

L’obiettivo

L’obiettivo, in ogni caso, resta quello di trasmettere al cliente l’importanza di usufruire di un servizio di qualità, capace di orientare la scelta verso il prodotto più adeguato, anziché più economico.



I prezzi

Per Spencer & Carter la battaglia sui prezzi è definitivamente tramontata dopo i lunghi anni della pandemia e oggi occorre invece lavorare nel settore per una maggior condivisione dei dati finalizzata a mettere a punto un vero servizio su misura.