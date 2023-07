I4T al fianco delle agenzie: tutti i nuovi prodotti al via

14:31

Ampliata la portata della garanzia assicurativa di viaggio, estesa a tutti i mezzi di trasporto pubblici regolarmente prenotati

Non solo emergenza voli. II logoramento dei rapporti di lavoro causati prima dalla pandemia, quindi dalla crisi bellica, hanno spinto anzitempo I4T ad ampliare la portata della garanzia assicurativa di viaggio, estendendola a tutti i mezzi di trasporto pubblici regolarmente prenotati: traghetti e treni inclusi, dunque.

I4flight

“Questa accortezza ha fatto sì che il nostro prodotto I4flight - sottolinea Christian Garrrone (nella foto), responsabile intermediazione assicurativa I4T - continui ad essere il più richiesto sul mercato. La polizza, infatti, interviene indipendentemente dalla causa della cancellazione, quindi vale anche in caso di scioperi; nella nuova formula, inoltre, il massimale per maggiori costi a carico dei passeggeri può essere esteso fino a 1.500 euro a persona, con il pagamento diretto dell’agenzia di viaggi”.



La compagnia è però al lavoro anche su nuovi prodotti in uscita nei prossimi mesi: priorità è il supporto delle agenzie quando agiscono in qualità di organizzatori di pacchetti.



Più efficienza

Uno dei temi dell’anno è rendere più agevole il lavoro dell’agenzia. “Parallelamente lavoriamo su un servizio di gestione sinistri sempre più snello ed efficiente - aggiunge Christian Garrone - basato non solo sulla tecnologia, ma anche e soprattutto su nuove modalità di gestione come le cosiddette polizze parametriche: assicurazioni che si attivano automaticamente, senza la necessità di una valutazione caso per caso da parte dell’ufficio sinistri”.