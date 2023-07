Ami Assistance: Check Salute, il prodotto all'avanguardia

14:38

Un sottile gioco di equilibri fra garanzie e massimali.

Oggi la polizza più richiesta di Ami Assistance è indubbiamente quella su misura, all’interno della quale i servizi di assistenza giocano un ruolo fondamentale: fra questi, il Doc24 incluso gratuitamente in qualsiasi pacchetto individuale o collettivo (cioè un medico disponibile h24, anche in videoconferenza).

Innovazione

“Restiamo all’avanguardia nella creazione di nuovi prodotti e servizi - dichiara Massimo Borelli (nella foto), responsabile commerciale Ami Assistance - tant’è che abbiamo recentemente introdotto nella polizza individuale Amieasy la nuovissima procedura Check Salute: si tratta di una modalità d’esame che permette di misurare alcuni tra i propri parametri vitali semplicemente guardando la fotocamera dello smartphone o del computer”.



In agenzia

“Tra le nuove soluzioni in fase di sviluppo - prosegue Borelli -, sia per le agenzie viaggi che per i loro operatori, segnaliamo poi un prodotto contro l’insolvenza che presenta indubbi vantaggi rispetto ai fondi, ma anche una polizza migliorata in termini di RC Professionale”.



La compagnia ha sviluppato anche la nuova polizza collettiva Amitravel, pensata per rispondere alle esigenze venutesi a creare dopo il Covid. Tra i suoi vantaggi, l’assenza di limiti di età per la sottoscrizione del prodotto e la possibilità di coprire anche le malattie croniche e preesistenti.