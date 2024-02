Fs, rafforzata la sicurezza su 13 linee

21:00

Fs rafforza la sicurezza sulle sue linee. La società del Gruppo ferroviario, FS Security, ha potenziato i suoi servizi su 13 linee.



Ora l'azienda garantirà il controllo di una media di 1000 treni al giorno, impiegando oltre 200 operatori e coinvolgendo 80 stazioni.



L’azienda prevederà una presenza coordinata del suo personale a bordo treno e nelle stazioni delle linee Torino-Savona, Milano-Piacenza, Genova Porta Principe-Savona, Vicenza-Treviso, Verona-Trento, Bologna-Piacenza, Porto San Giorgio-Ancona-Pesaro, Roma-Formia, Bisceglie-Molfetta-Trani, Napoli-Roma (via Aversa), Palermo-Termini Imerese e Scalea-Maratea.



Obiettivo è quello di intervenire in maniera unitaria e coordinata lungo le linee e le stazioni considerate critiche, per aumentare la sicurezza reale e percepita, ridurre l’evasione, supportare il personale ferroviario nella gestione di eventuali criticità e collaborare con le Forze dell’Ordine in caso di necessità.