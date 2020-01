Moldova: tutte le novità di una meta emergente nel webinar IEG di domani

15:54

Un webinar dedicato a una nuova destinazione, che guarda al mercato italiano per farsi spazio nel panorama turistico: la Moldova. A organizzarlo è IEG che domani alle 14,30 metterà in contatto gli adv collegati online con Nadia Pasqual, marketing & PR Italia Associazione Nazionale Turismo Incoming della Moldova (ANTRIM) e tre tour operator moldavi: Tatrabis, Visit Moldova e Ways Travel.

L’obiettivo è di far conoscere al trade una meta interessante dal punto di vista naturalistico, culturale ed enogastronomico, ma anche vicina al nostro Paese, cui è collegata da voli diretti in partenza da nove aeroporti italiani.



Il webinar, oltre a fornire informazioni generali sulla Moldavia, ne elencherà le attrattive e aggiornerà i partecipanti su hotel, guide e servizi a terra, suggerendo loro esempi di short break e tour da proporre ai propri clienti.



Anche se i dati consuntivi del 2019 non sono ancora disponibili, le rilevazioni effettuate alle frontiere e le proiezioni sui dati della prima parte dell’anno indicano per la Moldova un incremento degli arrivi internazionali intorno al +20%.