Convention Federcongressi&eventi: i temi dell’edizione 2020

Si svolgerà dal 24 al 25 febbraio a Treviso la Convention 2020 di Federcongressi&eventi. I professionisti della meeting industry (soci e non dell’associazione) prenderanno parte a un programma che prevede oltre 10 tra seminari, sessioni plenarie e formative, workshop e attività esperienziali.

Tra gli appuntamenti di ‘Be relevant’ (questo il titolo della convention in scena al centro congressi del Best Western Premier BHR Treviso Hotel), la tavola rotonda ‘La misurazione dell’impatto economico sociale e ambientale nella meeting industry’ e il seminario ‘Driving change: How destinations are creating better places to live, meet and thrive’.



I temi

Durante la tavola rotonda coordinata da Gabriella Ghigi di Meeting Consultants, Giovanni Lombardo, Amministratore Unico di Sigma Nl (spinoff Università di Genova) e Barbara Colonnello, amministratore delegato di Promoest, presenteranno ‘Social Roi’, il progetto che si propone quale indicatore dell’impatto degli eventi, espresso in euro, indicativo del valore prodotto e del rapporto tra risorse impiegate e effetti positivi generati (costi/benefici).

Applicando il Social Roi è possibile valutare gli impatti sui soggetti che intervengono nel processo di organizzazione e fruizione degli eventi e cogliere l’indotto generato nel territorio circostante, la fiducia da parte delle istituzioni, i consumi, le emissioni, l’efficientamento energetico e il miglioramento di soft skill personali.



Durante il seminario, invece, sarà possibile approfondire come la sostenibilità non sia più un valore accessorio ma un elemento decisivo nel processo di selezione della destinazione nella quale organizzare gli eventi.