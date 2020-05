TTG e il ruolo dell’informazione quotidiana

08:42

“IEG ha un vantaggio competitivo che si chiama TTG Italia. Il giornale e l'agenzia di stampa quotidiana mai come in queste settimane stanno diventando un vero faro per chi lavora nel comparto. Lo dimostrano i numeri, che vedono nei primi 3 mesi dell'anno oltre 1 milione di utenti unici, con un crescita del 126 per cento sullo stesso periodo dell'anno precedente”.

Così l’amministratore delegato di Italian Exhibition Group Corrado Peraboni in una recente intervista pubblicata sul nostro giornale aveva evidenziato il ruolo che agenzia di stampa a magazine stanno svolgendo in questa fase. Un ruolo ancora più importante in questo momento di difficoltà: noi non ci siamo mai fermati e abbiamo continuato a dare tutte le informazioni utili al mercato, ricevendo continuamente, giorno per giorno, messaggi e segnalazioni da parte dei lettori. E i numeri della nostra agenzia di stampa, che l’a.d. ha voluto evidenziare, sono stati per noi il segnale che quello che stavamo e stiamo facendo in continuità con il passato, stanno avendo un ruolo fondamentale per tutta l’industria. E accompagneranno il resto dell’azienda ancora nella fase di avvicinamento a TTG Travel Experience.



“La community del turismo si rivolge a noi per le informazioni, per segnalare problemi, chiedere aiuto e promuovere attività – ha poi concluso Peraboni -. Insomma, noi sentiamo il polso del comparto tutti i giorni: attraverso TTG Italia lo raccontiamo e attraverso TTG Italia lo ascoltiamo”. E come redazione di TTG ci permettiamo di aggiungere: con grande passione.