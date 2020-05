08:35

Italian Exhibition Group e tutta la macchina organizzativa che ruota intorno a TTG Travel Experience di Rimini, il principale appuntamento b2b dedicato al turismo che si terrà dal 14 al 16 ottobre, non si sono mai fermati anche in questo periodo di lockdown e hanno continuato a dialogare con il mercato, anche attraverso il giornale e l'agenzia di stampa di TTG Italia, mettendo in campo tutte le energie e la creatività per essere al fianco del comparto.

E TTG vuole rinnovare oggi più che mai il proprio ruolo di punto di ritrovo e di confronto per l'intera industria dei viaggi, guardando ad un futuro che avrà bisogno di nuove idee, strategie, azioni...(continua a leggere nella digital edition)