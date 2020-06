15:12

Si rinnoverà anche quest’anno l’appuntamento di TTG Travel Experience che riunisce scrittori e bloggers per raccontare nuovi modi e nuove idee per scoprire il mondo. E quest’anno Book&Go raddoppierà, con due eventi programmati il 14 e il 15 ottobre.

Nel corso dell’evento organizzato da Italian Exhibition Group che si terrà alla Fiera di Rimini dal 14 al 16 ottobre in concomitanza con SIA e SUN, verrà data ancora una volta la possibilità a scrittori e case editrici di presentare il proprio lavoro in uno spazio dedicato e accuratamente promosso a tutti gli operatori presenti in fiera.





Per selezionare gli autori è stata lanciata una call aperta a tutti gli autori e alle case editrici che si occupano di viaggio e turismo attivo, per raccontare nuovi modi e nuovi punti di vista per viaggiare e scoprire il mondo. Per la raccolta delle candidature è disponibile una landing page a questo link.