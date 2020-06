Scrittori di viaggio a TTG: aperte le candidature per presentare le opere in fiera

09:46

Pubblicità

Ogni anno TTG Travel Experience dedica ampio spazio al mondo dei libri e dell'editoria di viaggio, dando la possibilità a scrittori e case editrici di presentare i propri lavori all’interno di spazi dedicati accuratamente promossi a tutti gli operatori presenti in fiera.

Considerato il successo dell’iniziativa, per l’edizione 2020 di TTG Travel Experience è stata lanciata una call per la raccolta delle candidature. Autori e Editori che volessero partecipare possono candidarsi a questo link entro il 26 giugno.