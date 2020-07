12:56

I professionisti del design, del contract e delle forniture incontrano l’hôtellerie. Nasce ‘Regeneration!, The Hospitality Design District by SIA GUEST’, il nuovo format della manifestazione che accorcia le distanze tra gli attori della filiera dell’hospitality, in scena dal 14 al 16 ottobre, in concomitanza con TTG 2020 di Italian Exhibition Group.

La manifestazione dedicata al mondo dell’hospitality si trasforma con un concept rinnovato, dove i professionisti del design, del contract e delle forniture incontrano l’hôtellerie. Un percorso che vuole favorire la connessione tra espositori, visitatori e media specializzati, perfettamente integrato negli spazi di TTG Travel Experience.



Come per tutte le manifestazioni fieristiche IEG, gli spazi di 'Regeneration!' sono stati progettati secondo il protocollo #safebusiness che garantisce la partecipazione in piena sicurezza di espositori e visitatori. Dagli spostamenti dagli hotel alla fiera, ai dispositivi di sicurezza individuale, alla sanificazione costante degli ambienti, ai titoli di accesso dematerializzati, alle app “salta fila” per la ristorazione, sino al guardaroba con ciclo automatico.



Allestito in un ambiente sempre creativo e stimolante, con imprenditori, architetti e designer pronti a raccontarsi in appuntamenti fisici e virtuali, 'Regeneration! The Hospitality Design District by SIA' è concepito per tracciare le strategie di gestione per il 2021 e favorire la connessione umana, seguendo il tema portante 'Human +' che IEG ha scelto per la sua visione dell’hospitality nel 2020. Un tema che invita a ragionare sull’impatto che innovazione, tecnologie d’avanguardia, trasformazioni sociali e avvenimenti globali hanno sulle persone e sul mercato di beni e servizi orientati ai viaggi e all’ospitalità.



Un nuovo layout, che in questo anno spartiacque per l’economia e la socialità vuole favorire le relazioni tra i diversi attori della filiera mantenendo intatto il ruolo che contraddistingue SIA: collettore dei nuovi trend della domanda e dell’offerta, laboratorio in cui si delineano movimenti del mercato, vetrina delle soluzioni d’arredo più innovative. Tutti assi portanti che saranno raccontati dai principali media di settore, blogger e influencer da sempre presenti all’appuntamento riminese.