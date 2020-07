Wtm di Londra: confermata l’edizione 2020

14:27

Il Wtm di Londra conferma l’edizione 2020, che si terrà all’ExCeL dal 2 al 4 novembre.

Pubblicità

Come riporta travelmole.com, al centro del dibattito proprio la ripartenza e la ricostruzione del turismo.



Per quanto riguarda l’organizzazione, viene assicurato che durante l’evento saranno garantiti tutti gli standard di sicurezza e di igiene.



L’evento si svolgerà sia dal vivo che anche in formato virtuale. Il tutto in vista dell’attesa ripresa del 2021.



Confermato anche Travel Forward, l'evento dedicato alla tecnologia e all'innovazione.