11:05

Sarà sotto il segno di #Safebusiness by IEG la prossima edizione di TTG Travel Experience, l’appuntamento b2b dedicato alla travel industry organizzato da Italian Exhibition Group è previsto dal 14 al 16 ottobre nei padiglioni di Rimini Fiera e si terrà in contemporanea a SUN e a ‘Regeneration by SIA’.

Tutti gli spazi della fiera sono stati ripensati all'interno del progetto #safebusiness by IEG per garantire che ogni fase della partecipazione alla manifestazione si svolga in piena sicurezza per tutti gli operatori. Le dimensioni delle corsie secondo la maglia espositiva standard, con larghezze che possono variare da 3,5 a 4 m, garantiscono il rispetto del distanziamento sociale.



Le sale convegni

Per quanto riguarda invece le sale convegni sulla base della larghezza delle singole sedute e del distanziamento tra file (distanza tra gli schienali) viene adottato un layout con impiego di sedute alternate e sfalsate per file in modo da rispettare la distanza minima di 1 m. Viene garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, ripetuta anche al termine di ogni attività di un gruppo di utenti.



Per accedere al Quartiere Fieristico valgono tutte le misure fino ad ora applicate integrate con un check temperatura in accesso da qualsiasi gate attivo (sia per ingressi pedonali che con mezzi); l’ingresso sarà consentito con temperatura inferiore ai 37,5 °C. È inoltre attivo un presidio Sanitario ad hoc che garantisce professionalità e tempi di intervento rapidissimi qualora si ravvisino casi sospetti; inoltre è presente all’interno del Quartiere un’area “quarantena” completamente compartimentata qualora se ne presenti la necessità.



Si potrà accedere e operare esclusivamente se provvisti di adeguati DPI (mascherina per quanto attiene il rischio biologico derivante dal Covid-19) e pianificando la propria attività avendo cura di garantire il costante distanziamento sociale di almeno 1 m durante tutte le operazioni.



Tutte le specifiche del protocollo adottato in fiera sono a disposizione di visitatori ed espositori nelle sezioni dedicate all’interno del sito di TTG Travel Experience.