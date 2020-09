TTG Travel Experience 2020, istruzioni per l'uso

12:36

Tutto confermato per TTG Travel Experience, la principale fiera b2b dedicata al mondo del turismo organizzata da Italian Exhibition Group. Dal 14 al 16 ottobre, nei padiglioni della Fiera di Rimini con i consueti orari (10-18 nelle prime due giornate e 10-17 nell'ultima), espositori e visitatori si confronteranno con la formula consolidata. Si tratterà naturalmente di un'edizione dal sapore particolare, che arriva in un momento molto delicato e difficile per tutto il settore, ma che mai come quest'anno ha una valenza fondamentale per fornire agli attori del comparto indicazioni per il futuro. Nel layout definitivo della manifestazione la presenza principale sarà quella dell'Italia, protagonista numero uno con tutte le regioni italiane rappresentate.

