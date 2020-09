10:23

È disponibile online il catalogo con l’elenco degli espositori di TTG Travel Experience, Regeneration by SIA e SUN. Le tre manifestazioni b2b dedicate all’industria del turismo organizzate da Italian Exhibition Group si terranno dal 14 al 16 ottobre nel quartiere fieristico di Rimini nel consueto orario (10-18 il mercoledì e il giovedì e 10-17 nel giorno di chiusura).

Sul portale della manifestazione, nella sezione catalogo è possibile consultare l’elenco degli espositori presenti in fiera divisi per manifestazione di riferimento. La ricerca potrà avvenire per ordine alfabetico oppure filtrando per categoria, per Paese o per padiglione consentendo una consultazione immediata anche durante la tre giorni in fiera. Il catalogo, che quest’anno non verrà distribuito nella versione cartacea, sarà presente anche nella nuova release dell’app disponibile a breve.



Proseguono intanto anche le operazioni di accredito online per TTG Travel Experience, Regeneration by SIA e SUN. Le modalità per potersi registrare e scaricare il badge per potere accedere all’evento restano invariate rispetto agli anni scorsi. È sufficiente accedere alla sezione dedicata del sito a questo link e, dopo essere entrati nell'area riservata e avere confermato i propri dati, completare le operazioni per ricevere il documento da esibire all’ingresso e bypassare le code.



Tutte le informazioni e il programma degli eventi in fiera sono disponibili sul sito della manifestazione a questo link.