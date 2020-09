08:36

Prende forma il programma degli eventi che accompagneranno la tre giorni di TTG Travel Experience, “Regeneration! by SIA” e SUN, l’appuntamento dedicato alla filiera del turismo organizzato da Italian Exhibition Group che si terrà alla Fiera di Rimini dal 14 al 16 ottobre.

Si rinnova come ogni anno l’analisi TTG dei segnali in arrivo dal mondo del consumo. The Visible Invisible è il tema della Vision TTG by IEG 2021, quello che dovrà guidare le strategie di innovazione di prodotto future, indubbiamente segnate dalla generale situazione sanitaria, sociale ed economica.

IL servizio completo è disponibile sul numero odierno di TTG, anche online sulla Digital edition.