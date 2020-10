Meeting and event manager: arriva la qualifica

15:52

Da oggi i professionisti del Mice hanno una qualifica professionale riconosciuta, quella di ‘meeting and event manager’. La certificazione arriva grazie a Federcongressi&eventi e Mpi Italia Chapter. Entrambi, grazie alla convenzione con Intertek, sono centri di esame autorizzati per la qualifica.

L’esame si basa su 3 prove, di cui una orale, e possono accedervi i professionisti in possesso dei requisiti, che comprendono 5 anni di esperienza professionale oltre al livello di istruzione e la partecipazione a corsi di formazione specifica.



“La certificazione della professione del 'meeting and event manager' è un traguardo decisivo per la meeting industry, un tassello fondamentale per aumentare il riconoscimento non solo dei singoli professionisti ma di tutto il comparto”, commenta la presidente di Federcongressi&eventi Alessandra Albarelli (nella foto).



"La nostra professione richiede conoscenze, abilità e competenze - aggiunge Maddalena Milone, Presidente Mpi Italia Chapter - e la regolamentazione nella norma Uni è sicuramente uno strumento concreto per misurare il sapere ed elevare gli standard qualitativi".