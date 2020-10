Italia Destinazione Digitale: a Rimini torna l'Oscar del turismo per le regioni

15:28

Torna anche quest’anno a TTG Travel Experience l’appuntamento con il premio Italia Destinazione Digitale, l’Oscar del turismo assegnato alle regioni che si sono distinte agli occhi di turisti e visitatori in termini di percezione online dell’offerta e qualità dell’ospitalità.

Giovedì 15 ottobre alle 13.30, all’Italy Arena, Padiglione 5, a Rimini, l’Oscar verrà assegnato da The Data Appeal Company-Travel Appeal sulla base di un’analisi in cui sono stati presi in considerazione 21,4 milioni di contenuti pubblicati sul web, relativi a 470 mila punti di interesse distribuiti su tutto il territorio italiano.



“Verranno assegnati 8 premi, per altrettante categorie – si legge in una nota -, dalla regione con la migliore reputazione a quella che ha ottenuto migliori performance secondo l’indice proprietario Covid Safety Index, che misura la percezione dei viaggiatori relativamente alle misure anti-Covid adottate da hotel, ristoranti e attrazioni”.