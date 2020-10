15:13





“Siamo contenti perché l’industria turistica ci aveva chiesto di esserci. È stata un’edizione con volontà di resistere e grandi emozioni”. Gloria Armiri, group brand manager IEG divisione turismo e hospitality, sintetizza così l’edizione 2020 di TTG Travel Experience nella nuova puntata di Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto).



Il bilancio parla di un appuntamento molto sentito da espositori e visitatori e di un’affluenza che è andata oltre le attese.



“Siamo contenti di aver insistito - prosegue Armiri -. Non ce la siamo sentita di abbandonare un’industria che ci ha chiesto di esserci. In un anno così difficile sarebbe stato brutto non poter incontrare le persone come siamo abituati a fare tutti gli anni a ottobre a Rimini”.



Il segreto del successo dell'edizione di quest'anno? “Tanta passione, capacità, fortuna e voglia di farcela. Con umiltà abbiamo costruito il prodotto TTG2020 ascoltando gli interlocutori e mettendo l’umano al centro”.