Le sfide dei 2021 nei nuovi webinar di F Tourism & Management

F Tourism & Marketing, in collaborazione con partner nazionali e internazionali, organizza due nuovi webinar, con l’obiettivo di tracciare una rotta per destinazioni e operatori per affrontare al meglio la ripresa del turismo nel post Covid-19.

Con il titolo “Destinazioni Italiane: are you ready for recovery 2021?” sono quindi in programma, si legge su Hotelmag, due nuovi appuntamenti in diretta Facebook sulla pagina di F Tourism, rispettivamente il 30 ottobre e il 6 novembre 2020.



Il primo webinar avrà per titolo “La Strategia delle 6 R per le destinazioni turistiche” e si focalizzerà su quesiti fondamentali: Quali scenari attuali e futuri nel turismo? Quali le migliori strategie per le destinazioni? Come riconnettersi con la domanda?



La seconda giornata, invece, verterà sul tema “Destinazioni: come muoversi nel New Normal? Come raggiungere i potenziali turisti nel post-Covid? Come influenzare la nuova domanda?”



Interverranno: Josep Ejarque, ceo & founder F Tourism & Marketing, Daniele Manetti, senior market manager di Expedia Italia, e Vito d’Amico, ceo & founder di MyForecast Revenue Software & Sicaniasc Hospitality.