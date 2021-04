08:02

“Vogliamo che sia una manifestazione allegra e vivace oltre che professionale, come il mercato ormai ci conosce. E soprattutto un appuntamento sotto il segno della fiducia”.

Gloria Armiri, (nella foto) group brand manager divisione turismo e hospitality IEG, apre così su TTG Magazine oggi in distribuzione il cammino di avvicinamento a TTG Travel Experience 2021, che si terrà in presenza come lo scorso anno dal 13 al 15 ottobre nei padiglioni di Rimini Fiera.



Anche quest’anno l’evento organizzato da Italian Exhibition Group si terrà in concomitanza con SIA Hospitality Design, che taglierà il traguardo delle 70 candeline, e SUN Beach&Outdoor Style.



