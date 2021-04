IEG: confermati Lorenzo Cagnoni alla presidenza e Corrado Peraboni nel ruolo di a.d.

13:56

Approvazione del Bilancio d’esercizio 2020, presentazione del Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2020 del Gruppo IEG e nomina del consiglio di amministrazione. Sono stati questi i temi dell’assemblea dei soci di Italian Exhibition Group che si è tenuta oggi.

L’Assemblea ordinaria ha deliberato di confermare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nominato, mediante applicazione del meccanismo del voto di lista, i nuovi componenti dell’organo amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione risulta composto da: Lorenzo Cagnoni, Corrado Peraboni, Daniela Della Rosa, Maurizio Renzo Ermeti, Valentina Ridolfi, Andrea Pellizzari, Simona Sandrini, Marino Gabellini e Alessandra Bianchi.



L'Assemblea ha, inoltre, approvato la politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2021 descritta nella Prima Sezione della Relazione sulla remunerazione e ha deliberato in senso favorevole sulla Seconda Sezione della suddetta Relazione sulla remunerazione recante, tra l’altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020.

Infine, in sede straordinaria, l’assemblea ha deliberato di apportare alcune modifiche agli articoli 4, 14 e 16 dello Statuto sociale.



Il neo-eletto Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A., riunitosi in forma totalitaria al termine dell’Assemblea, ha nominato il dott. Cagnoni quale Presidente e conferito i poteri e le deleghe al Presidente e all’Amministratore Delegato Corrado Arturo Peraboni.



Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha deliberato di confermare Daniela della Rosa quale Lead Independent Director (ai sensi della raccomandazione n. 13 del Codice di Corporate Governance) nonché l’istituzione di un Comitato Controllo e Rischi composto dai Consiglieri Daniela Della Rosa, Alessandra Bianchi e Simona Sandrini e di un Comitato Nomine e Remunerazione composto dai Consiglieri Maurizio Renzo Ermeti, Valentina Ridolfi e Andrea Pellizzari.



Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’Organismo di Vigilanza, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, composto da tre membri individuati tra soggetti dotati di requisiti di professionalità ed indipendenza nonché di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. L’Organismo di Vigilanza, confermato nella sua precedente composizione, è costituito da Massimo Conti (Presidente), Monia Astolfi; e Lucia Cicognani.