08:18

L’edizione 2021 di TTG Travel Experience a Rimini avrà come principale obiettivo quello di rimettere in viaggio la fiducia. Con il claim della manifestazione ‘Be Confident’ dalla fiera organizzata da Italian Exhibition Group dal 13 al 15 ottobre partirà un messaggio di speranza alle imprese dell’accoglienza, dell’intermediazione, dei servizi e, naturalmente, ai viaggiatori: ‘Siate fiduciosi’.

Le indicazioni del mercato

I primi segnali che arrivano dal mercato stanno andando in questo senso e sono già numerose le aziende del comparto che hanno confermato la loro presenza. Si prospetta un appuntamento che avrà, come nel 2020, l’Italia al centro dell’attenzione, ma la vera sorpresa sembra arrivare sul fronte dell’internazionalità di TTG: il progressivo avanzamento della campagna vaccinale sta ridando fiducia anche al mercato outgoing e sono già numerosi i Paesi stranieri che hanno deciso o stanno decidendo si investire nella fiera per essere presenti e porre le basi per la ripresa del mercato.



Tra gli enti che hanno già confermato lo stand per il 2021 figurano quelli del Marocco e del Qatar, così come destinazioni chiave per il turismo italiano come la Grecia, la Croazia. l’Irlanda e la Slovenia per l’Europa, insieme all’Algarve e alla Catalogna. Un segnale importante per espositori e visitatori che a ottobre a Rimini potranno riaccendere i motori dell’industria turistica.



I numeri

Travel Experience si terrà in contemporanea con SUN Beach&Outdoor Style e con SIA Hospitality Design e si dispiegherà attraverso 8 arene tematiche, oltre 200 eventi e più di 300 relatori che contribuiranno allo scambio di domanda e offerta di sicurezza e benessere che sono oggi la valuta primaria dell’industria dei viaggi e dell’ospitalità.