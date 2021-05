08:02

Si terranno anche quest’anno in contemporanea con TTG Travel Experience i due appuntamenti dedicati all’ospitalità alberghiera e al segmento di beach&outdoor. SIA e SUN torneranno dunque per l’edizione 2021 dell’appuntamento organizzato da Italian Exhibition Group che si terrà nei padiglioni di Rimini Fiera dal 13 al 15 ottobre.

SIA Hospitality Design torna nella sua piena formula di spazio espositivo di ambienti e arredi delle aziende leader nel design per l’ospitalità alberghiera. Per l’edizione del 70° compleanno, ecco nuovi cluster: mobilità sostenibile, lusso, tecnologie e servizi per il settore extralberghiero e outdoor. Proprio alla vita all’aria aperta è dedicato il Focus Outdoor, declinato in un grande spazio esperienziale en plein air con prodotti di arredo, pergole, verande, tende da esterno. Due mostre rinsalderanno il legame con le firme dell’architettura d’interni più innovative del panorama italiano. La Mostra Rooms ospiterà dei mock-up di camere d’albergo. La Mostra Wellness firmata dall’architetto Simone Micheli, invece, darà un esempio di cosa oggi significhi dedicare spazi al relax e al benessere individuale. E, infine, per rispondere al nuovo bisogno di sicurezza della destinazione turistica e delle strutture di accoglienza, il Focus Tech&Services offrirà le soluzioni più recenti e innovative per i servizi tecnologici e di sanificazione degli ambienti.



Anche SUN Beach&Outdoor Style avrà come linee guida l’anticipazione dei trend e l’innovazione nei servizi. Prossimità, aria aperta, basso impatto ambientale, luoghi autentici, sono le parole chiave sia della vacanza al mare, sia del camping, cui si unisce l’esclusività e il lusso di spazi riservati e luoghi non convenzionali. SUN indicherà nel Beach Village i nuovi trend per la spiaggia e nel Camping – Nomadic Lifestyle mostrerà gli esempi migliori di Glamping, Yurte, Tiny House, Bubble Rooms. L’innovazione giocherà un ruolo centrale sia con le start-up dell’Innovation Seastyle Area, che nel Sun Next Camping, in collaborazione con CNA Emilia-Romagna e il magazine Mondo Balneare.