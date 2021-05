Giornate Fai di primavera, 600 aperture straordinarie in 33 città italiane

19:29

Il 15 e il 16 maggio tornano le Giornate Fai di Primavera, iniziativa dedicata alla scoperta dell'inestimabile patrimonio culturale e paesaggistico del Belpaese. 600 in totale le aperture che avranno luogo in più di 300 città italiane nel rispetto delle normative anti-Covid.

Oltre a ville e residenze reali, diversi gli itinerari all'aperto. Dalla Villa "Il Vascello" di Roma al Palazzo Caprara di Bologna passando per il Museo Teatrale alla Scala di Milano fino al Parco del Castello di Aglié, tante le opportunità per concedersi una full immersion tra arte e natura. L'elenco completo è consultabile sul sito dedicato. Per partecipare è necessario prenotarsi - entro e non oltre la mezzanotte del giorno precedente - e versare un contributo minimo di 3 euro. L. F.