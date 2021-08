Fiere e congressi: la Commissione Ue approva gli aiuti di stato

13:26

La Commissione europea ha approvato, nel quadro delle norme Ue in materia di aiuti di Stato, un regime italiano di 520 milioni di euro destinato a indennizzare le imprese attive nel settore fieristico e congressuale e i relativi fornitori di servizi, si legge su Hotelmag, per i danni subiti a causa delle misure restrittive introdotte per limitare la diffusione del coronavirus.

Pubblicità

“Le misure che il governo italiano ha dovuto adottare per contenere i contagi da coronavirus hanno obbligato gli operatori del settore fieristico e congressuale a interrompere le attività, con conseguenti notevoli perdite sia per loro sia per i relativi fornitori di servizi – ha affermato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile della politica per la concorrenza -. Questo regime di aiuti consentirà all’Italia di indennizzare le imprese per i danni subiti. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili in grado di mitigare l’impatto economico della pandemia nel rispetto delle norme dell’Unione europea”.



L'articolo completo è disponibile su Hotelmag a questo link