Fervono i preparativi per l’edizione 2021 di TTG Travel Experience, l’appuntamento organizzato da Italian Exhibition Group che si terrà in contemporanea con SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style dal 13 al 15 ottobre nel quartiere fieristico di Rimini.

La manifestazione resterà aperta nei tre giorni dalle 10 alle 18, con chiusura anticipata alle 17 il venerdì 15 ottobre. A tutti coloro che accederanno alla manifestazione sarà richiesto il Green pass che certifica la guarigione, la vaccinazione o un tampone nelle ultime 48 ore, check temperatura e utilizzo della mascherina. Chi proviene dalla zona Extra UE dovrà presentare un titolo di vaccinazione in lingua inglese che riporti la tipologia di vaccino approvato da EMA.



Test rapidi in fiera

Italian Exhibition Group allestirà all’esterno del quartiere fieristico un servizio di test rapidi antigenici al costo di 15 euro. Tale servizio sarà attivo a partire dal giorno precedente all’inizio della manifestazione.



In viaggio

Diverse le soluzioni possibili per raggiungere la Fiera di Rimini: per chi arriva via treno nei giorni di fiera sarà attiva la fermata ferroviaria di fronte al quartiere fieristico, mentre per chi arriva in auto dall’autostrada A14 sono consigliate le uscite Rimini Nord e Rimini Sud. Sul fronte del trasporto aereo il collegamento con la fiera dall’aeroporto di Rimini è garantito dalla linea 9 del bus, mentre dall’aeroporto di Bologna è attivo il servizio shuttle Italy Airport. Dalla città di Rimini, infine, con i mezzi pubblici sono disponibili le linee 5, 9 e 11 che transitano in diversi punti della città.



