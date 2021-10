Scalapay incontra il turismo a Rimini

16:24

Scalapay a Rimini per incontrare il turismo. La startup che ha lanciato in Italia la soluzione ‘Buy now, pay later’ parteciperà all’edizione 2021 di TTG Travel Experience, in scena dal 13 al 15 ottobre.

Giovedì 14, Matteo Ciccalè, partnerships director Travel, presenterà le opportunità che la società offre alle realtà del turismo, nell’ambito del convegno ‘Il Turismo alla prova del Pnrr: quali innovazioni per ridare fiducia – I dati dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano’.



L’evento si terrà nella Main Arena Hall Sud, dalle 10.30 alle 12.30.