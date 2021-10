19:30

Ci sarà anche Ford a TTG Travel Experience. La casa automobilistica presenzierà alla manifestazione dedicata al travel b2b organizzata da Italian Exhibition Group, in scena dal 13 al 15 ottobre alla Fiera di Rimini con uno stand.

Nei giorni di fiera, il brand presenterà in anteprima globale il nuovo Tourneo Connect, veicolo versatile e tecnologico, che può ospitare fino a 7 passeggeri.



Il mezzo è stato progettato per garantire controllo e connettività in qualsiasi luogo e situazione.