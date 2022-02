08:03

Il settore degli eventi e dei congressi, già sull’orlo del collasso, rischia di perdere il treno della ripresa per un cavillo burocratico che complica e non di poco la realizzazione di meeting all’interno delle strutture alberghiere.

Pubblicità

Ad oggi, infatti, denuncia Confindustria Alberghi, le strutture alberghiere per ospitare un meeting devono affidarsi ad un confronto tra l’organizzatore e le Autorità Sanitarie Locali, per individuare per ciascun evento il numero massimo dei partecipanti, senza parametri oggettivi di riferimento.



Questo iter burocratico che rischia di condizionare tutta l’attività congressuale e convegnistica su un aspetto che in sé non presenta particolari complessità. Tutti gli spazi, infatti, sono autorizzati per legge, alla luce delle caratteristiche strutturali, ad un massimo di capienza correlata agli utilizzi.



“Le linee guida vigenti – dice Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione italiana Confindustria Alberghi -, anziché andare incontro alle esigenze degli operatori rischiano di creare uno stato di caos tale da bloccare completamente l’attività".



È infatti impensabile che, in giornate ancora complicate dalla pandemia, per ciascun convegno o congresso l’Asl di competenza possa e abbia il tempo di effettuare una valutazione e fornire indicazioni specifiche in tempi stretti, come richiede l’organizzazione di queste attività. E senza queste indicazioni si rischia di perdere la domanda, soprattutto quella relativa agli eventi internazionali.



“Le strutture alberghiere operanti sul mercato del Mice non possono soffrire ulteriormente a causa di un’ordinanza che, di fatto, rischia di mantenere bloccate le attività. È necessario vengano individuati criteri chiari e oggettivi di valutazione per consentire la riapertura del settore” conclude Colaiacovo.