Un nuovo evento dedicato alla vacanza attiva arriva in casa IEG. Si chiama Expo BeActive – TRAVEL, ADVENTURE, SPORT ed è organizzato da IEG - Italian Exhibition Group in partnership con Taking Off.

Il debutto della prima edizione sarà in Fiera di Vicenza dal 5 al 7 maggio 2023 e accenderà i riflettori su tutte le declinazioni del turismo attivo, naturalistico e sostenibile con focus su cicloturismo, trekking, sport acquatici e su un’ampia galassia di altre attività che arricchiscono una vacanza e il benessere psico-fisico.



Un nuovo progetto in cui l’esperienza e la credibilità nel settore del turismo di TTG Travel Experience del Gruppo IEG si fondono con la profonda conoscenza del settore bike e sport outdoor di IBF Italian Bike Festival di Taking Off. Dedicato agli amanti della combinazione vincente tra attività outdoor e viaggi, questa 3 giorni risponde alla domanda di viaggiatori consapevoli ed esigenti che cercano esperienze turistiche con effetti positivi sul loro benessere come individui e sui territori che li accolgono.



Accanto alla parte espositiva, saranno attrezzate aree d’intrattenimento per i visitatori, eventi e test di prodotto interattivi, ma anche appuntamenti per gli addetti ai lavori come workshop, conferenze e opportunità di networking. Una vetrina importante dedicata alle destinazioni turistiche, Regioni ed enti di promozione stranieri, agli operatori specializzati. Ricca di proposte e suggerimenti per chi ama approcciarsi alla vacanza in modo attivo, coniugando la scoperta dei territori alle attività open air.



TTG Travel Experience con Expo BeActive verticalizza il proprio know-how nel mondo del turismo e si presenta con un’offerta innovativa e completa che si rivolge al consumatore finale: un’audience vasta per mettere insieme domanda e offerta di vacanze attive e sostenibili da vero community catalyst come è nel suo Dna.



IBF Italian Bike Festival porta all’interno di Expo BeActive tutto il suo know how sul cicloturismo e sport outdoor. In particolare a Vicenza verrà raccontato il grande tema del turismo in bici, già presente con una propria area tematica ad Italian Bike Festival. Un cluster di assoluta attualità e un trend per numerose destinazioni. IBF trasferirà all’interno di Expo BeActive il suo modello di evento partecipativo con experience e attività che coinvolgono il visitatore rendendolo protagonista e parte di una community.