Italian Exhibition Group istituisce IEG Asia a Singapore e acquisisce due nuove fiere

Nuova tappa nel processo di espansione internazionale da parte di Italian Exhibition Group. A pochi mesi dalla firma del Memorandum of Understanding con il Singapore Tourism Board, avvenuta il 5 ottobre 2022, IEG prende casa a Singapore con la “IEG Asia Pte. Ltd.”, società interamente controllata, e con l’acquisizione di due importanti eventi fieristici locali: Sije - Singapore International Jewelry Expo, nel settore della gioielleria, e Café and Restaurant Asia nel food & beverage, entrambi acquisiti da CEMS - Conference & Exhibition Management Services.

“Innanzitutto siamo lieti di confermare la partnership con STB, garanzia di sviluppo e successo per le manifestazioni acquisite – dice Francesco Santa, international business development director di IEG -. Ci teniamo inoltre a sottolineare quanto siano importanti le sinergie tra le manifestazioni in Italia e quelle acquisite, senza contare il conseguente impatto generato dall'internazionalizzazione delle nostre manifestazioni sul territorio italiano”.





Con questa operazione IEG, organizzatore di Vicenzaoro e Sigep, due manifestazioni leader in Italia nel settore orafo e alimentare, prosegue la sua strategia di espansione nel Sud-Est asiatico partendo da Singapore, considerato l'hub per eccellenza, sia dal punto di vista logistico che economico, per innescare ancora una volta quel circolo virtuoso che, muovendosi dal riminese e dal vicentino, rafforza il business delle imprese a livello globale per ulteriori spin-off nei territori di origine.





“L'obiettivo è quello di sviluppare le manifestazioni a Singapore – aggiunge Ilaria Cicero, ceo di IEG Asia -, anche facendo leva su uno scambio reciproco e produttivo dell'enorme successo dell'ultima edizione di Vicenzaoro nel gennaio 2023, che ha visto la partecipazione di oltre 1.300 marchi espositori. Lo stesso si può dire per Sigep con 1.000 aziende espositrici all'edizione 2023 di Rimini”.



Il Singapore Tourism Board conferma il suo supporto a IEG e IEG Asia nello sviluppo degli eventi esistenti e nel lancio di nuovi progetti che possano rafforzare ulteriormente l'intero ecosistema MICE della Città del Leone.



"Accogliamo calorosamente la consolidata presenza di IEG a Singapore e i loro piani per portare qui definitivamente rinomati eventi globali - conclude Poh Chi Chuan, executive director, exhibitions and conferences di Singapore Tourism Board -. I piani di IEG, così come la recente apertura della sua sede regionale a Singapore, sottolinea come il nostro settore MICE sia saldamente sulla traiettoria di ripresa. Non vediamo l'ora di lavorare insieme per portare nuove fiere di altri settori mentre i viaggi d'affari globali accelerano".