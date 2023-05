08:01

Sarà il ministro del Turismo Daniela Santanché a chiudere i lavori del Meet Forum 2023, che si terrà martedì 9 e mercoledì 10 maggio 2023 a Stresa.

L’evento, promosso e organizzato da Destination Italia in collaborazione con Portale Sardegna vede Intesa Sanpaolo come main sponsor e TTG Italia come media partner.



Il ministro Santanché prenderà parte ai lavori della Final conference che avrà inizio il 10 maggio alle 16.30. Fra i partecipanti alla Final Conference, oltre al ministro, Adriano Apicella, vicepresidente Fto e amministratore delegato Welcome Travel Group; Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo; Vitaliano Borromeo, presidente Sag - Terre Borromeo; Sara Digiesi, ceo di BWH Hotel Group Italia; Renato Loiero, consigliere economico della Presidenza del Consiglio; Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato (Fto) e presidente Gattinoni Group; l’economista Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis); e Dina Ravera, azionista di riferimento di Destination Italia Group.



La Final Conference vedrà la presentazione della Carta dei Principi del Turismo Sostenibile, frutto dei Tavoli di Lavoro degli Esperti del 9 maggio. La sessione sarà avviata da Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto.