di Silvana Piana

15:58

Si sono aperti, al Palazzo dei Congressi di Stresa, i lavori di Meet Forum 2023. Giunto alla sua ottava edizione, è promosso e organizzato da Destination Italia e realizzato con la partnership esclusiva di Intesa Sanpaolo, e con TTG Italia quale media partner.

Nuova location, format consolidato

L’evento ha cambiato location, uscendo per la prima volta dai confini della Sardegna, senza però cambiare il format, strettamente legato al mercato, con un fitto dialogo e confronto tra imprese, che porterà a un documento da presentare alle istituzioni che interverranno alla Main Conference di domani, in primis al ministro del Turismo, Daniela Santanchè, per dare vita a una più forte e armoniosa sinergia tra pubblico e privato.



Tema portante di Meet Forum 2023 è il turismo sostenibile, inteso non solo nell’accezione ambientale ma, come ha sottolineato Dina Ravera, ceo Destination Italia, “anche sociale e di governance economico-finanziaria, perché il turismo sostenibile è un’opportunità di sviluppo del territorio, oltre che di tutta la filiera turistica. Questioni come la riduzione dei consumi elettrici o il risparmio idrico sono di grande interesse per gli operatori stessi, che si trovano ad affrontare costi crescenti”.



Un tema che sta trovando, nel mondo finanziario, un riscontro forse inaspettato, e la sponsorizzazione dell’evento da parte di Intesa Sanpaolo lo testimonia: “Credo - ha detto la executive director sales & marketing imprese, Annamaria Roscio - che un momento di riflessione comune, che porti a una indicazione di quelle che possono essere anche delle direttrici di sviluppo, sia un momento fondamentale in cui è bene esserci per ascoltare e per portare l’esperienza che la banca sta facendo. La sostenibilità è un processo di trasformazione industriale del nostro Paese e oggetto di una delle missioni del Pnrr. Quando parliamo con gli imprenditori diciamo che la sostenibilità conviene, e puntiamo sul loro pieno coinvolgimento”.



Sulla sostenibilità si è soffermata anche la sindaca di Stresa, Marcella Severino: “Stiamo lavorando molto a questo aspetto, sia sul piano dell’efficienza energetica, sia su quello dei flussi turistici, con un’offerta che tenda ad allungare la stagionalità, diversificando le attrattive, non più soltanto il lago, ma anche la montagna”.



Nella foto, da sinistra: Francesca Alicata, chief external relations Simest, Riccardo Illy, presidente Polo del Gusto, Dina Ravera, ceo Destination Italia, Marcella Severino, sindaca di Stresa, Annamaria Roscio, executive director sales & marketing imprese Intesa Sanpaolo, Massimiliano Cossu, ceo Portale Sardegna