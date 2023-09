InOut |The Contract Community: il palinsesto di Think Future

12:18

Per l’edizione 2023, il palinsesto Think Future comprende 5 Arene dedicate a InOut |The Contract Community e 4 Arene riservate a TTG Travel Experience, il principale marketplace del turismo B2B in Italia organizzato da IEG che si terrà dall’11 al 13 ottobre. Nove arene, dunque, per un totale di più di 200 eventi e un parterre di oltre 250 relatori italiani e stranieri, che porteranno la loro esperienza e le loro idee sull’evoluzione del comparto turistico. Il tema portante del calendario eventi, in linea con quello della manifestazione, è il Tempo dell'Utopia declinato nelle sue molteplici sfaccettature e interpretazioni.

Il mondo InOut|The Contract Community

Nel programma culturale di InOut |The Contract Community, il Tempo dell’Utopia si basa su tre pilastri: i rapporti viaggiatore-ambiente, le nuove forme di trasporto sostenibile per location e hotel e i più recenti canoni di edilizia e interior design, tutti elaborati per identificare le macrocategorie degli incontri più rappresentativi del palinsesto. Nelle 5 Arene si alterneranno dibattiti, confronti e approfondimenti per fare il punto sull’impatto delle architetture nell’ambiente, sul valore dell’ospitalità all’interno dell’esperienza di viaggio e sull’evoluzione dell'outdoor come forma di turismo sostenibile.



L’obiettivo è creare prospettive di sviluppo innovative, offrendo agli operatori del settore l'opportunità per confrontarsi con i relatori, scambiando idee e opinioni. Il palinsesto di eventi organizzati da InOut |The Contract Community costituirà quindi anche un’occasione per creare nuove connessioni e per apprendere dalle esperienze altrui.



Gli eventi da non perdere

Tra gli appuntamenti del fitto calendario distribuito nei tre giorni sulle cinque arene: il 12 ottobre, in Design Arena, il talk Rooms, ispirato ai progetti dell’omonima mostra-evento allestita negli spazi di InOut |The Contract Community. Il giorno precedente, la Beach Arena accoglierà una riflessione sui brand della moda interessati a conquistare e firmare l’arredo spiaggia, portando così alla luce le ultime tendenze del Beach Design. Ancora il 12 ottobre, nella Open Air Arena, il focus sul progetto espositivo Treeview evidenzierà come algoritmi, computational design e patterns siano pronti a migliorare il concetto di ospitalità imitando la natura. Letteralmente nel segno dell’acqua, all’interno della Poolwide Arena, i relatori racconteranno nuove scenografie e architetture per integrare la piscina nel paesaggio; mentre la Green Arena si trasformerà in palcoscenico, per ospitare un’orchestra molto speciale, che suonerà La musica delle piante grazie a un’avveniristica installazione sonora realizzata per connettere intelligenze vegetali, umane e artificiali.



Un evento dentro l’evento, quello organizzato da InOut |The Contract Community, volto a trasformare la presenza dei partecipanti in un'esperienza formativa e di aggiornamento capace di attivare la creatività. A dimostrazione che il futuro del turismo, dell'hospitality e dell'outdoor è nelle mani di imprese e professionisti disposti a pensare in modo innovativo e a lavorare insieme per creare una prospettiva sostenibile.