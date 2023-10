'Italia Destinazione Digitale': a Rimini la premiazione delle destinazioni virtuose

14:10

Si rinnoverà anche quest’anno l’appuntamento con i premi 'Italia Destinazione Digitale', gli oscar del turismo assegnati da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave, all’interno della manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, TTG Travel Experience 2023, in programma a Rimini dall’11 al 13 ottobre 2023.



Saranno nove i riconoscimenti assegnati ad altrettante destinazioni che si sono distinte nell’arco dell’ultimo anno agli occhi dei visitatori per la percezione online dell’offerta turistica e la qualità dell’ospitalità, dei servizi e dell’esperienza nel suo complesso.

Pubblicità

“Dall’analisi scaturisce un quadro completo e dettagliato, una fotografia autentica del comparto a livello nazionale – sottolinea Mirko Lalli, ceo & founder di The Data Appeal Company e chief group digital strategy officer di Almawave -. I dati elaborati dall’AI restituiscono l’immagine di come i turisti vivono e percepiscono l’esperienza nel Bel Paese, uno strumento prezioso per indirizzare le scelte, prevedere flussi, misurare l’attrattività e prendere decisioni efficaci”. L’appuntamento è in programma mercoledì 11 ottobre, a partire dalle 15.30, presso la Global Village Arena di Rimini (Padiglione A2).