Destination Gala, il 17 gennaio l’evento BeAcademy

Milano e Catania sono le sedi scelte per il Destination Gala, evento ideato da BeAcademy e organizzato in collaborazione con MPI Italia Chapter, in programma il 17 gennaio.

Un'occasione d'incontro e di confronto che vedrà protagonisti Turespaña e l’Ente Sloveno per il Turismo.



Prevista anche una premiazione che assegnerà il Destination Talent Award al migliore progetto di destination marketing presentato dai giovani talenti di BeAcademy per la Spagna e la Slovenia.



“Sia in BeAcademy sia in MPI Italia siamo molto orgogliosi di questa terza edizione che amplia il ventaglio delle destinazioni sensibili al tema della formazione e alla valorizzazione dei giovani - conclude Alessia Di Raimondo, direttrice BeAcademy e presidente MPI Italia -. Siamo quindi grati alla Spagna e alla Slovenia che hanno creduto nell'iniziativa".



Gaia Guarino