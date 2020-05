di Amina D'Addario

14:51

"Non è quello che ci aspettavamo. Le risorse a nostro parere andavano allocate meglio". Antonio Barreca, direttore generale di Federturismo Confindustria, non nasconde l'insoddisfazione per le misure a sostegno del Turismo del Decreto Rilancio varato ieri dal Consiglio dei ministri.

Pubblicità



A non convincere è in particolare la scelta di concedere i bonus vacanze solo alle famiglie con un reddito Isee fino a 40mila euro. "Questo - ha detto in un webinar organizzato da Global Blue - vuol dire che si tratta di una fascia di popolazione che normalmente non va in vacanza o non lo fa negli alberghi. Noi avevamo suggerito di alzare l'Isee almeno a 60mila euro, perché lì, invece, avremmo preso quella componente che fa funzionare la macchina".



Dal momento che l'80 per cento del bonus deve poi essere anticipato come sconto dalla struttura, "la soluzione migliore - ha sostenuto Barreca - era dare un assegno immediatamente incassabile dall'imprenditore".