Un nuovo catalogo Famiglia 2020: così Eden si prepara all'estate

14:21

Un catalogo tematico, il primo nel suo genere: Eden Viaggi si prepara alla prima estate a misura di Covid-19 portando in agenzia Famiglia 2020, strutture che dalla seconda metà di giugno apriranno le porte per vacanze a misura di bambini.

Pubblicità



Protagonista è ovviamente l'Italia, con Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Campania, Abruzzo, Marche, Romagna e Veneto. Nella pubblicazione vengono indicate le spiagge a prova di bambino, i servizi speciali per le famiglie descritti in box dedicati, l'assistenza e il cibo, in modo da trasmettere un messaggio di tranquillità e sicurezza.



Le strutture suggerite spaziano dalle proposte all inclusive negli Eden Village ai Ciao Club, dall'Appartameglio, ultimo nato di Eden Viaggi che coniuga la libertà di una vacanza in appartamento con le garanzie di una formula club e servizi convenzionati, alle strutture Family Selection. O. D.