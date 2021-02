Ciclovia della Magna Grecia, la realizzazione nel 2022

19:30

Scoprire la Basilicata, la Calabria e la Sicilia in bicicletta. È questo l'obiettivo della Ciclovia della Magna Grecia, un itinerario incluso nel progetto del cicloturismo europeo che partirà da Lagonegro, percorrerà la Riviera dei Cedri e proseguirà verso sud fino a oltre lo Stretto. Superata la fase di fattibilità tecnico-economica, si procederà con la realizzazione prevista a oggi per il 2022.

Costituirà il tratto finale di Eurovelo 7, un sistema di piste ciclabili lungo più di 7.400 km che attraversa l'Europa da nord a sud. Come riporta infopinione.it, il percorso si snoderà tra le tre regioni italiane per un totale di 1.130 km portando gli appassionati e gli sportivi a pedalare nella natura ma anche in mezzo a cultura e tradizioni locali. Sarà 'l'autostrada delle biciclette', con delle importanti ricadute sull'economia dei territori coinvolti. G. G.