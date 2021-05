The Hoxton Roma vara le neighborhood nights

12:33

La pandemia sicuramente non ha fermato la solidarietà, anzi: una delle ultime iniziative finalizzate ad aiutare i più bisognosi arriva dal The Hoxton, la prima struttura in Italia del brand inglese Ennismore sita a Roma in zona Parioli dove, dal 13 al 15 giugno, andranno in scena le 'Neighbourhood Nights'.

Sulla scia della staycation, i cittadini romani - come riporta La Repubblica - potranno pernottare in hotel a costo fisso e, oltre a regalarsi un momento di evasione, contribuiranno a sostenere Binario 95. Il ricavato dell'iniziativa verrà devoluto all'hub sociale e centro di accoglienza che supporta le persone senza fissa dimora. L. F.