Marriott International: arriva il nuovo direttore vendite e marketing Emea

09:04

Neal Jones è il nuovo direttore vendite e marketing per Europa, Medio Oriente e Africa di Marriott International.

La carriera del manager in Marriott International è iniziata a Londra più di 20 anni fa e, nell’ultimo periodo, ha ricoperto il ruolo di direttore vendite e marketing per il Medio Oriente e l'Africa, con sede a Dubai.



“Negli ultimi sette anni – spiega il gruppo in una nota -, Jones si è dimostrato un leader strategico nelle divisioni brand management, marketing, digital, vendite, revenue management, loyalty, comunicazione e insight sul consumatore, ed è stato fondamentale nella crescita dell'azienda nell' intera regione. Prima di questa posizione, Jones ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nel settore vendite e marketing in tutto il mondo, tra cui un incarico come vicepresidente delle vendite globali per l'Europa”.