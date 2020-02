Nasce Ikos Andalusia, l’alto di gamma sulla Costa del Sol

17:06

Un nuovo resort di alta gamma con il quale varca i confini nazionali e propone il suo modo di vivere l’ospitalità di lusso in Spagna. Ikos Resort, gruppo specializzato in resort all-inclusive, aprirà a maggio 2020 l’Ikos Andalusia, struttura 5 stelle che sarà la quinta proprietà del gruppo.

Il resort, collocato fra Marbella e Estepona, a 55 minuti dall’aeroporto di Malaga, avrà 411 camere e porterà un nuovo concept di vacanza di lusso sulla Costa del Sol. Gli ospiti infatti avranno a disposizione ristoranti condotti da chef stellati, prodotti beauty firmati Anne Sémonin Paris, il servizio di cameriere in spiaggia e un servizio in camera 24 ore su 24.



Per venire incontro all’esigenza di scoperta del territorio circostante, la struttura propone la possibilità di cenare in una serie di ristoranti selezionati dell’area, una Mini drive adventure a bordo di una flotta di Mini, i biglietti per i migliori musei di Malaga, un pass per i green del Los Naranjos Golf Club.