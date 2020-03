SiteMinder lancia Insights: ora gli albergatori possono monitorare i competitor

13:55

Una piattaforma di intelligenza competitiva, che consente agli albergatori di tenere sotto controllo le tariffe della concorrenza. È questo Insights, il nuovo strumento lanciato da SiteMinder.

Gli albergatori possono così sfruttare dati concreti per ottimizzare la distribuzione online della propria struttura.



"Sapere è potere, specialmente per quanto riguarda gli ospiti - spiega Inga Latham, chief product officer di SiteMinder - oggi il concetto di distribuzione online va ben oltre la gestione di tariffe, disponibilità e transazioni: è diventata una vera e propria strategia che necessita di dati concreti e affidabili e tiene conto dell'intero percorso del cliente. È qui che entra in gioco SiteMinder Insights: la nostra piattaforma permette agli albergatori di prendere decisioni avvedute e ricevere più prenotazioni, senza rinunciare a promuovere tutto ciò che rende unica la loro struttura".