11:55

Mantenere la calma, aiutare i clienti a trovare la tranquillità e dar loro tempo per valutare l’evoluzione di una crisi che può cambiare da un giorno all’altro. Gabriel Escarrer, vicepresidente esecutivo e ceo di Meliá Hotels International, parla di flessibilità “in tempi di incertezza e rischio di paralisi del settore”.

“Le aziende – dice a preferente.com – devono rispondere con maggiore flessibilità e supportare al massimo le scelte della clientela”. La compagnia alberghiera consente di prenotare le camere a metà prezzo, con la possibilità di annullare la prenotazione fino a 24 ore prima del viaggio. Un’iniziativa lanciata il 2 marzo e che, inizialmente, avrebbe dovuto protrarsi solo per 72 ore.



La previsioni della Spagna

Ora, però, la catena ha deciso di prorogare l’offerta anche perché il direttore del Centro de Alertas Y Emergencias Sanitaria del Ministero della Salute, Fernando Simón, nel corso di una conferenza stampa ha detto che le previsioni per la Spagna indicano tra uno e mezzo e due mesi il tempo necessario per porre fine ai casi di contagio.



Se però le misure finora adottate per contenere l’avanzata del virus non dovessero funzionare, si potrebbe andare avanti anche altri tre o quattro mesi prima di dichiarare finita l'emergenza coronavirus.