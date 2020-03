08:08

Si chiama 'Una domenica diversa' l'iniziativa con cui l'Hotel Cavalieri di Milano ha deciso di dare un segno concreto della propria solidarietà, distribuendo il pranzo gratuitamente ai pensionati in difficoltà.

Il progetto, spiega Roberto Bernardelli, gestore della struttura (di proprietà di Generali), "è partito il 29 marzo con 80 pasti sottovuoto consegnati: per la prossima domenica contiamo di arrivare a portarne tra 500 e 700".



Grazie al coinvolgimento di alcune associazioni di volontariato, l'iniziativa che prima era riservata a chi abitava nell'Area C, ora è estesa a tutta Milano. "Prepariamo un menù vario, ma con specialità lombarde: domenica prossima faremo il risotto allo zafferano e il riso al salto".



L'Hotel dei Cavalieri è attualmente chiuso, mentre il vicino The Square, che ha la stessa proprietà e gestione, "ha quattro ospiti: abbiamo dato disponibilità al Comune a ospitare gratuitamente personale medico e paramedico". O. D.