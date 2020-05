Lusso nel cuore di Firenze: riapre il Brunelleschi Hotel

13:04

“Siamo ottimisti: vediamo questa riapertura come un punto di partenza”. Claudio Catani, general manager del Brunelleschi Hotel di Firenze (nella foto), commenta così il ritorno all’operatività della struttura di lusso, situata nel centro storico di Firenze, a pochi passi dal Duomo.

“Anche se non torneremo subito alla normalità - spiega - e non potremo contare su grandi numeri almeno fino all'autunno, gradualmente ci sarà una ripresa e si tornerà ad avere fiducia nel viaggiare”.



Catani insiste poi sull’aspetto della sicurezza, fondamentale in questo periodo: “In questi giorni di chiusura - racconta - ci siamo impegnati a far sì che tutti i protocolli per la sicurezza sanitaria venissero adottati, per consentire ai nostri ospiti di godere appieno la propria esperienza in albergo. Adesso siamo in attesa di poter accogliere i nostri clienti e di far loro vivere quel sogno e quell'esperienza unica, autentica ed esclusiva che cerca chi soggiorna al Brunelleschi Hotel”.



I plus della struttura

La struttura è stata eletta anche miglior boutique hotel di lusso in Europa dal Luxury Travel Advisor, nell’edizione 2019 dei suoi Awards of Excellence; si tratta dell’unico albergo italiano ad aver vinto il premio a livello europeo.



Tra i suoi plus, spiega il general manager, “la location centralissima, lo stile elegantemente sofisticato dell'arredamento, la ristorazione stellata. Elementi fondamentali per chi ci sceglie, anche se è soprattutto il rapporto umano che il nostro team riesce a creare con l’ospite, che riesce a farlo sentire veramente ‘a casa nel Cuore di Firenze’’’.