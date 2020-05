Riaprono gli eco resort Lefay

11:13

Gli eco resort del gruppo Lefay sono pronti per ripartire. Il 25 giugno riaprirà Lefay Resort & Spa Dolomiti e il 2 luglio sarà la volta del Lefay Resort and Spa Lago di Garda.

In collaborazione con il Comitato tecnico scientifico, l’Oms e le autorità locali, il Gruppo ha creato il protocollo di prevenzione anti Covid-19 ‘Lefay Care’, per garantire un soggiorno in piena sicurezza. Il protocollo si unisce agli standard qualitativi Tuv.



Tra le misure adottate, un innovativo sistema di sanificazione dei locali attraverso immissione nei canali di areazione di un principio attivo sanificante; la completa igienizzazione delle attrezzature a disposizione degli ospiti e dei transfer; la misurazione della temperatura a ospiti e collaboratori tramite termo scanner; la digitalizzazione delle procedure di check-in; numero limitato nelle aree Spa e fitness; sostituzione buffet con servizio à la carte; test sierologici/immunologici regolari ai collaboratori.